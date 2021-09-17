北市1名外送員日前送餐時因走錯路線、延誤時間，竟當街與客人發生口角，客人怒罵他「騎錯路就不要靠X」、「你會不會看導航，要教你嗎」，還不斷跳針罵他「你很可憐」，而他回應「來啊，你要打就打啊」、「不爽就不要訂啦」等內容，影片曝光引起兩極意見，有人認為客人很囂張，有人則認為外送員態度也有問題。

該名外送員在臉書「爆料公社」發文表示，他日前送餐到北市南陽街附近，因走錯路逆向騎進單行道，導致送餐時間延誤，抵達時遭到客人暴氣怒罵；客人對他吼說「騎錯路就不要靠X」，他則回應「我又不是故意的」，客人繼續罵說「那你是不是騎錯路，你會不會看導航，要教你嗎?」

外送員騎錯路遭嗆「你很可憐」 客人怒：要教你看導航？ (取自爆料公社，若移除請見諒)

影片中，該客人不斷跳針罵「你很可憐」，該外送原則說「來啊，你要打就打啊，我又沒差」，客人說「我不會打你，我手不屑碰你」，客人最後被友人拖走、憤然離去，外送員則當街喊「不爽就不要訂啦，退餐啊」。影片曝光後，部分網友怒批「我們台灣人有些部份就會覺得花錢是老大」、「可憐？我看你更可憐」、「誰不會騎錯路過」。

事後該名客人也澄清說影片只有公開後半部分，其實是該外送員先挑釁在先、態度很差；也有部分網友認為該外送員口氣也沒有很好，「一句歹勢，也許就沒事了」、「大家互相體恤一下」、「我覺得你也算挑釁欸，你不是叫人家打你沒差嗎？」「其實一句不好意思就能解決的，如果你不願意說，摸摸鼻子走人就好，不需要跟他多槓幾句」。