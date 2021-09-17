文化部預告修正公共電視法修正草案，大幅降低董事席次、審查門檻，更明訂行政院長可指定公廣集團董事長，一改過去由公視董事推舉的作法。國民黨主席候選人江啟臣今天痛批，蔡政府擺明要介入公視，文化部儼然變成行政院的媒體部，國民黨一定全力反對；另一候選人朱立倫也砲轟，民進黨要把公視變成央視，他並不意外，但這樣的民主獨裁對台灣非常不好。

對於公共電視法將修法，賦予閣揆指定公廣集團董事長權力，江啟臣直呼「太誇張」，他說，公視不是央視，是公媒不是官媒，請民進黨搞清楚，民進黨現在的做法，不只改成官媒，還改成民進黨自己的媒體。

江啟臣指出，民進黨過去大力疾呼黨政軍退出媒體，結果執政後大舉進入媒體，甚至黨內派系就掌控媒體，現在還要進入公視，而公視資金源自公帑，當年成立目的是希望是公眾的電視台，董監事遴選用方式採相對嚴格標準與門檻，就是避免被特定政黨或政治力介入。

朱立倫說，民進黨執政後的所有作為，已經走向民主獨裁，不管立法院、監察院變成民進黨的立法局、監察局，都由民進黨掌控，毫無監督力量，然而這原先應該客觀公正的組織，如今都被民進黨掌控，包括NCC有撤銷電視台執照的權力。

國民黨主席候選人張亞中則說，民進黨前輩施明德、許信良看到現在的蔡政府，一定會掩面痛哭，新聞自由屬第四權範疇，沒有新聞自由就沒有民主自由，他建議民進黨直接把「民主」二字拿掉，因不配民進黨先烈創黨的黨名。