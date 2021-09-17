圖／中新社

受母公司中國恒大公告影響，恒大汽車連續遭遇暴跌。9月13日，恒大發布公告稱，預期9月銷售持續大幅下降，導致集團銷售回款持續惡化，進一步對現金流及流動性造成巨大壓力。9月16日，恒大汽車收盤下跌11.31％，報3.53港元，市值跌至344.8億港元。距離其今年2月達到的巔峰市值已經蒸發超過6000億港元（約合台幣2.13兆元）。

此前，恒大集團董事局主席許家印曾明確提出了恒大造車的三大宏偉目標：恒大汽車將成為世界上規模最大、實力最強的新能源汽車集團；到2025年實現年產銷超100萬輛；到2035年實現年產銷超500萬輛。

2019年11月12日，恒大新能源汽車全球戰略合作夥伴峰會在廣州召開，許家印在會上表示，恒大從一開始就明確走「換道超車」的新路子，如何換道？許家印表示就是五句話：「買買買」、「合合合」、「圈圈圈」、「大大大」、「好好好」。這就是恒大的造車路，把能買的核心技術都買過來，買不過來的就全方面合作。