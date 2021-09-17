教師節將至，台中市教育局為感謝教師奉獻教育，結合民間力量推出敬師優惠，與自然科學博物館、霧峰林家花園林獻堂博物館、武陵農場、梧棲文化出張所、台灣印刷探索館等藝文、旅遊、住宿、餐飲、手作文創共122家業者合作，提供多項優惠，感念教師們辛苦付出。

教育局說明，霧峰林家花園林獻堂博物館推出4人以上同行，1人出示憑證即享團體優惠價每人200元優惠；武陵農場推出本人憑證可享入場門票每人平日60元、假日80元，以及住宿平日7折、假日9折等優惠。

至於梧棲文化出張所只要出示證件照片，以簡訊方式或訊息洽園區臉書粉專，由園方確認後，可享住宿平日45折、假日55折優惠；台灣印刷探索館則可憑證享入館門票及手工書DIY計190元等優惠。

教育局指出，市府對教師的無私奉獻，致上最大的敬意與謝意，台中市各級學校教職員工及教育局員工，憑服務證或教師證，可在9月18日至10月11日期間享受相關優惠，另外，國立自然科學博物館展示場、植物園溫室、921地震教育園區依憑證教師節當日免費入場。