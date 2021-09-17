精采的美國網球公開賽剛落幕，女單冠軍拉杜卡努(Emma Raducanu)一夕爆紅，只有19歲的她身價瘋狂翻倍，她的出現颳起了新的網球旋風，而在男單部份世界球王喬柯維奇(Novak Djokovic)則在決賽以0：3輸給麥維德夫(Daniil Medvedev)，無緣拿下本年度的年度全滿貫，他也在場上失望落淚。

除了冠軍賽以外，這次美網還出現了「尿遁」事件，英國名將莫瑞(Andy Murray)曾在比賽中公開指責西西帕斯(Stefanos Tsitsipas)，他直言對方大搞廁所拖延戰術，過長的上廁所時間嚴重影響比賽進行，而事情發生在兩人首輪交戰時。

西西帕斯在首輪與莫瑞打了五盤勝出，不過他在第五盤去了廁所，這一去長達了8分鐘，對比賽來說這或許久了一點，甚至比一般暫停還要久，此情況就讓莫瑞大為不滿。不過西西帕斯否認他運用上廁所時間來試圖拖延比賽，單純只是想上而已。

但世界職業網球協會(ATP)並沒有放任這樣的情形不管，據消息人士指出，他們希望在明年1月開始的新賽季祭出更嚴格的規範，來避免類似情形再次發生。消息人士表示如廁暫停時間已成大問題：「我們現正採取相當嚴肅態度嘗試改變它」。

而西西帕斯這樣情形已不只一次，除了對莫瑞的比賽使出這招，他在美網開打前的辛辛那提網球賽也曾被對手指責，當時德國名將小祖維瑞夫(Alexander Zverev)也因為西西帕斯上廁所太久而感到不滿，他直言對方此行為「令人不能容忍」。接下來就看ATP會如何對此實施規範吧！