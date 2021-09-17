上季打到PLG總冠軍賽突然宣布離開台新夢想家返美的杰倫，終於確定重回台灣打球，17日宣告加盟PLG新球隊新北國王，將跟前隊友楊敬敏再次並肩作戰，相信能把上季兩人的兇猛火力從彰化搬到新北市表演，接著就看CDC何時願意開放洋將入境了。

以下是新北國王新聞稿內容，『新北國王籃球隊在楊敬敏加盟，完成初步本土球員組軍後，緊接著進行洋將補強。今（17）日宣佈杰倫（Jerran Young）重返P.LEAGUE+（簡稱PLG），成為國王護衛軍的一份子！

將滿30歲的杰倫，在2019年首度來台加盟ABL福爾摩沙台新夢想家（原為寶島夢想家），爆炸性彈跳力堪稱是聯盟的「Highlight製造機」，十足的親和力與個人魅力，在台灣快速累積大量的粉絲。上個賽季PLG元年杰倫也創造許多精彩時刻，例行賽場均20.7分、3.6助攻、3.2抄截，不僅勇奪聯盟元年抄截王，還在最關鍵的季後挑戰賽G5，以半場26分、全場42分的季後賽得分紀錄，幫助夢想家闖進總冠軍賽。

總經理毛加恩表示，杰倫是攻守都非常全面的洋將，而自己最喜歡的則是他的態度，「杰倫是個非常謙虛的洋將，待人處事都非常好，永遠抱持著一顆感恩的心。跟大部分洋將不一樣的是，他非常投入於防守，我們希望他這方面的熱情與精神，能夠感染整個團隊。」

「感謝球迷的支持，以及新北國王給我一個回到台灣打球的機會，」杰倫表示，「接下來我會用場上的表現，來證明我是多麼興奮能夠再回來台灣！」

因為中央疫情指揮中心與外交部的防疫政策，今年洋將入境困難重重，毛加恩說道，球隊很早就鎖定好洋將人選，但手續辦理時間比較長，在完成一定的程序才能夠跟球迷介紹這些新成員。儘管總教練萊恩（Ryan Marchand）也尚未能入境，但也都透過視訊參與球隊每次的練球與指導，提早熟悉團隊成員與建立文化。』