勞動基金運用局宣布，規劃於今年第四季辦理新制勞退基金110年度國內投資絕對報酬型委託經營，總委託金額為480億元。同時，運用局為鼓勵國內企業注重企業社會責任，此次委託經營計畫將以編製企業社會責任（CSR）報告書之上市櫃公司為投資標的，以具體行動落實永續投資策略。

由於台股基本面相當穩健，股市展望正向成長，運用局表示，此次委託投資要求年報酬率以臺灣證券交易所公告之近5年股票集中市場平均殖利率為基準，再加計250個基本點為收益目標，期導引國內投信長期佈局且投資於穩健獲利之高殖率個股，並以團隊方式積極主動之管理與靈活彈性操作來提升報酬。

另外，此次委外原則預計選任6家代操業者，然為擇優受託機構，得標家數以不超過申請業者二分之一為限，亦即若參與投標的業者未達12家以上，則選任得標家數將少於6家。

勞動基金運用局多年來致力於推動社會責任投資，將社會、環境與公司治理等因素納入投資及管理考量，並在兼顧收益的前提下，積極透過資本市場的力量，促進社會永續發展，維護基金長期穩健的收益目標。