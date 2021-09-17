富時指數成分股尾盤進行調整，台積電遭逾2.2萬張賣單狙擊，最後一盤爆出近623億元大量，指數也從原本漲近百點的榮景瞬間急挫翻黑，失守月線，週線連2黑。

加權股價指數終場下跌1.91點、跌幅0.01%、收在17276.79點、成交值新台幣3107.37億元，台積電最後一盤爆大量，守住600元整數關卡，也讓多頭早盤努力前功盡棄，指數收在月線17292點之下，量能則創近6個交易日最大量。

法人表示，富時指數成分股尾盤進行調整，台股尾盤出現甩尾走勢，包括台積電、聯發科、聯電都爆出大單，中秋連假過後是否迅速站回月線，將攸關能否扭轉技術面的偏空趨勢，加上近日外資在台股動作並不積極，連假過後是否有較為趨勢性的操作方向，也要密切注意。

分析師認為，美股今天遭遇四巫日（每年3、6、9、12月的第3個星期五，四類商品結算），美國聯邦準備理事會（Fed）也將在下週召開利率會議，會後談話將牽動市場信心，連假期間國際股市走勢若有波段漲跌幅，也將在下週台股開盤造成一定影響。

法人也統計，近15年台股中秋節前後表現，前10日、前5日上漲機率僅53%、47%，平均下跌0.5%、0.4%；不過，中秋節後5日、後10日，上漲機率達87%、73%，平均上漲1.7%、0.6%，中秋之後是否變盤仍待觀察。（編輯：楊蘭軒）1100917