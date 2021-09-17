為了備戰2021輕艇激流世界錦標賽布拉提斯拉瓦站（2021 ICF Canoe Slalom World Championships)，台灣首位輕艇奧運選手張筑涵15日抵達捷克展開最後備戰，她期許自己在這場比賽能以保持平常心為目標，做好每一個細節。

從東京回國後，張筑涵睽違4年代表台中出戰全國運動會輕艇競速、龍舟、靜水障礙等7個項目，共獲得了2金3銀2銅，個人生涯在全運會的獎牌紀錄也累積到了9金7銀4銅。

結束全運後，張筑涵轉戰斯洛伐克備戰2021輕艇激流世界錦標賽，因為全運會比靜水項目的關係，已經1個多月沒有在激流場地上訓練，張筑涵也希望能在這幾天抓緊機會迅速抓回感覺。經過第一天的訓練後，她表示，斯洛伐克天氣涼爽很適合划船，能在真正的激流場地訓練很享受。

張筑涵曾於2019輕艇激流世錦賽拉塞烏杜爾赫利站拿下個人最佳成績，以排名進入2020東京奧運，成為台灣第一人輕艇奧運選手。2021輕艇激流世界錦標賽即將於9月22日至9月26日在斯洛伐克首都布拉提斯拉瓦（Bratislava）展開。