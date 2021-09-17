現在人手一支手機，隨手拍照捕捉剎那即永恆，弘道老人福利基金會鼓勵據點長輩，用手機拍下符合自己當下心情的照片，或者拍下想要與人分享的照片，由影像來分享自己的心情故事，台中服務處後龍據點17日舉辦「影像敘事」成果發表會，長者介紹自己的作品，分享一系列課程下來內心充滿感動。

弘道基金會今年在國泰金控綠能公益專案的支持下，與中台科技大學老照系助理教授陳麗娟共同推出長者「影像敘事」課程，邀請弘道台中服務處的後龍據點長輩參與。

弘道老人福利基金會自2010年開始推展「長者生命回顧」方案，安排漸進式的生命回顧主題課程，利用引導式敘說、繪畫藝術或黏土塑造等藝術創作方式，引導長輩重新整理與敘說過去生命中的關鍵經驗，勇敢表達自己的過去遺憾與未竟夢想，讓長輩能放下過去，與過去和解，進而能夠活在當下，甚至更有力量走向未來。

79歲王姓阿公回想年輕的時候，父母有給自己一台相機，讓他特別珍惜，從那時候就很喜歡拿著相機到處拍照，現在用手機繼續到處拍照。

另名77歲簡姓阿嬤也說參加這個心理團體課程後，會常去想像、思考日常生活中的事物還可以拓寬生活的視野和思想，動動腦以外也可以動動口，透過這次成果發表有機會說出心裡的話，整個人都動了起來，感受活力滿滿。

「因為課程讓自己或他人更了解彼此」78歲林姓阿公表示，理解他人同理他人的生命經驗，由內而外的互相陪伴互相包容，不再是自己的生活而是大家的生活凝聚在一起。

團體中最年輕的66歲魏姓學員分享最深刻的主題是「獨處與關係」，他直言，現在的人生活需要好好思考，自己一人獨處時不會依賴他物，要能有健康的思想、心裡不慌，他人與你在一起時也能感受是溫暖的。

中台科技大學老人照顧系助理教授陳麗娟強調，老人心理團體設計透過數個在老化階段重要的關鍵性主題，讓長輩從個人的視角自日常生活場景中去取景、取材、取意，透過拍照的的行動實踐、自我敘說與引導式對話。

弘道台中服務處處長陳國慶表示，人從身體老化、親友漸離、家庭與社會角色轉變等等，易造成無力感或無法找到自己的定位等，都是造成老年人心理不健康的主因，至2020年為止，弘道已在全台各據點辦理42場次的「長者生命回顧」初進階課程，讓長者從現在的生活視角映照過去，有機會用不同角度認識肯定自己，促進自我生命經驗的統整。