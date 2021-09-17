中國大陸昨天正式申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），台北醫學大學通識中心教授張國城今天表示，中國是區域全面經濟夥伴協定（RCEP）創始國，日本有參加，因此被認為是日本獨立外交的重要象徵，而中國現在宣布要加入CPTPP，就意義上來講算是對日本關係要修好的表現。

民進黨今天舉辦「國安與兩岸情勢」系列座談會第二場。張國城指出，日本是今年CPTPP的輪值主席國，勢必跟日本有很多協商往來，這次中國宣布要加入CPTPP，可以觀察中國要改善跟日本關係。

張國城說，中國一向善用和、戰兩手策略，除了戰狼外交之外，爭取國際組織的參與甚至主導的用心都很明顯，如果中國要加入CPTPP的話，台灣要加入就變得相對困難。

他又說，如果中國先進去了，台灣要進去的話等，要中國同意下才能加入；不過中國現在也需要其他國家同意才能加入，我們先不用太緊張。另一個問題是，如果中國加入的門檻被墊高的話，對未來台灣要加入也可能形成障礙，因為台灣本身也不是那麼符合自由貿易的標準。

張國城強調，中國有意願加入CPTPP，經濟量體又大，跟其他國家相對有談判籌碼，加上中國有他的政治資本，就算在一些貿易條件上不能同步先進國家，他的地位會讓其他國家對他的條件予以保留。不過，中國對國營企業的保護、對外匯市場的操控，這些都不是容易解決的問題。