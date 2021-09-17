恐怖電影《鬼把戲》17日釋出暗夜詭叫聲版預告，繼2018年創新恐怖類型電影《宿怨》席捲全世界後，與相同神秘宗教類型片《鬼把戲》將在24日在台上映。電影由英國短片界小有盛名的新銳導演達米安麥卡錫執導，講述失去記憶的男主角受到神祕委託，必須到與世隔絕的小島照顧有精神疾病的委託人姪女，但他卻也必須穿上綁著鍊條的束縛衣，來限制行動確保他進入不該進去的某些房間內。

在神秘小屋中，一連串恐怖事件似乎讓男主角覺得「看護」並不單純，在怪事頻傳怪事頻傳，也將吸引觀眾跟隨男主角的腳步，共同體驗並身歷其境、令人窒息的鬼屋世界。觀眾也將和片中人物們一起被困在黑暗的建築當中，無法知道何時、何地會出現什麼恐怖事物，誘發一層又一層極度的不安與緊張感。

在全世界各大短片影展獲獎無數的英國導演達米安麥卡錫，喜愛日韓恐怖片，希望以一個恐怖片迷的角度去拍出自己都會被嚇到的電影。在《鬼把戲》中使用百分之九十的搭景方式，用極度破敗的與世隔絕小屋、如同迷宮般的層層密室，而密室中許多令人不舒服的畫像，會讓人好奇是否有著詭異的秘密。