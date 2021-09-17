印尼巴布亞省近期再現騷亂，繼4名軍人被突襲暗殺，診所等地也遭燒掠，一名護理人員死亡，多人受傷。印尼當局憂心，即將在巴布亞舉行的國家運動會恐成為恐怖攻擊的目標。

印尼醫學會（IDI）今天發布新聞稿指出，約250名醫護人員16日在巴布亞（Papua）賓通山縣（Pegunungan Bintang）首府奧克西比（Oksibil）遊行示威，哀悼遭武裝分子殺害的護理人員加布瑞拉（Gabriella Meilani），向她致敬。

主張巴布亞自印尼獨立的巴布亞武裝分子團體（印尼當局通稱KKB，並認定為恐怖組織）13日在賓通山縣的基威洛克村（Kiwirok）製造動亂，焚燒診所、銀行、市場、學校等場所。加布瑞拉不幸喪生，多名醫護人員受傷。

印尼媒體雅加達環球報（Jakarta Globe）、國家通訊社安塔拉（Antara）、Okenews等媒體報導，約50名武裝分子當天對診所6名醫護人員發動攻擊，醫護人員逃到峽谷避難，至今尋獲5人，其中加布瑞拉遭殺害死亡，4人重傷，1人仍失蹤。

印尼醫學會發表聲明，譴責這起針對攻擊醫護人員的行動，要求巴布亞省政府、駐守巴布亞的印尼國軍以及警察，與縣市政府、宗教、社區領袖、部落耆老等人合作，以確保醫護人員的安全，不要再有這類的不幸發生。

此外，印尼國軍在西巴布亞省（West Papua）梅布拉特縣（Maybrat）的一處軍事哨所2日凌晨遭武裝分子伏擊，4名軍人遭暗殺身亡，另有2名軍人受傷。印尼當局已鎖定涉案的武裝分子，仍在追查。

印尼4年一度的國家運動會10月2日至15日將在巴布亞舉行。印尼國家反恐局局長波伊（Boy Rafli Amar）日前在國會指出，與伊斯蘭國（IS）有關的恐怖分子，或巴布亞武裝分子有可能在國家運動會期間發動恐怖攻擊，當局會提高警覺。