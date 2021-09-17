南仁湖集團將在安平商港內打造影城與商場模擬圖。（南仁湖提供／程炳璋台南傳真）

台南市長黃偉哲（右一）見證南仁湖集團董事長鍾嘉村（右二）與台灣港務公司總經理陳劭良（左三）投資簽約。（程炳璋攝）

南仁湖集團成員前往亞果集團會館，聽取亞果遊艇城投資案簡報。（程炳璋攝）

安平商港繼亞果集團投資案，再有第2家廠商投資進駐，南仁湖集團租下緊鄰亞果遊艇港的港區碼頭50年，投資破百億，打造全台最大綜合度假城，預計2027年第1期完工啟用，17日在台南市長黃偉哲見證下舉辦簽約儀式。

安平商港北岸A區在2017年租給亞果集團50年，斥資68億打造遊艇城，預計2025年全部完工，主要吸引高檔遊艇會員，將擁有遊艇會所、會員度假中心與水岸Villa，不少建設公司藉遊艇碼頭風光，促銷周邊大樓建案。

南仁湖集團評估後跟進，向台灣港務公司租下緊鄰亞果的北岸B區50年，大手筆投資103億，以陸域部分為主，將興建酒店式公寓，配合台南市打造北外環道，未來南科到安平時間大幅縮短，吸引南科新貴員工入住。

不只吸引高檔新貴，南仁湖集團經營對象鎖定全客層，包括引進在地文創產業、影城、商場、超市與健身房，發揮經營屏東車臣海生館的優勢經驗，發展海洋教育，並將興建婚宴會館。水域上也有部分遊艇泊位。

台南市經發局表示，南仁湖集團在安平商港16.31公頃開發案將分5期，第1期2027年完工啟用。

黃偉哲17日見證「水岸複合觀光遊憩區」投資簽約儀式，稱讚安平港直接連結市中心，提到將配合北外環道施工，連結安平與南科，增加安平區就業人口，期盼安平港區與台南市未來發展緊密結合。