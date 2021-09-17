古天樂及林家棟2人同期出道，新作《金錢帝國：追虎擒龍》是他們第22次一起同台飆戲，展現極佳的工作默契。在片中2人飾演廉政公署調查員，並被導演要求他們以曖昧感的兄弟情詮釋演出，他們不僅不排斥，反倒直呼很新鮮，盡興演出。

古天樂說道：「在創作的過程中就是不停的在討論如何演出。」林家棟也笑說：「火花在於2人間的矛盾，然後引導往兄弟曖昧情的方式來處理。」林家棟大方承認在拍片時，有愛上古天樂的感覺，古天樂也同意，坦言在演出時確實很愛對方，「但我現在已經抽離了，因為我們又再合作了，這次是演仇人，我還想殺死他」。

被問到是否可以接受演出更進一步的同志情，林家棟大方笑說：「一定會有機會演的。」超MAN的古天樂表示完全沒有問題，他說：「我膽子夠大。」不僅如此，2人默契高道就連笑場都一樣，讓現場的工作人員也都忍不住笑成一團。該片9月24日在台上映。