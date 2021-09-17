110年全國運動會桌球混雙項目17日在板橋體育館登場，奪下東京奧運混雙銅牌的林昀儒／鄭怡靜這次代表台北市出賽，「林鄭配」在金牌戰以直落4擊敗新北市呂柏賢／鄭先知，僅用不到20分鐘順利奪金。

林昀儒／鄭怡靜在本屆東京奧運奪下混雙銅牌，這也是台灣相隔21年來首面奧運獎牌，回台後林昀儒行程滿檔，不只為中華職棒富邦悍將開球，日前也參與雜誌拍照，但近期已回歸選手本分，展開訓練。

這次全運會2人相隔1個月再度合體，16強以4比0拍落苗栗縣組合，8強面對新竹市的蔡榜原／蔡昀恩，「林鄭配」雖碰上些麻煩，仍以4比1過關。

今天上午的4強賽，「林鄭配」再以4比0拍落新北市梅日燁／黃禹喬，挺進下午的金牌戰。金牌戰首局11以6拿下，但次局卻碰上亂流，但2人從1比6落後時急起直追，最後以13比11逆轉，度過第2局危機後，第3、4局「林鄭配」都以11比2勝出，最後僅用不到20分鐘就以直落4摘金。

林昀儒目前奪下男雙、混雙金牌，另有1面男團銀牌，鄭怡靜則是摘下女團、混雙金牌，另有1面女雙銅牌，接下來兩人也都還要在單打項目出賽。