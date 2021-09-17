據「日本放送協會」(NHK)17日報導，日本厚生勞動省官員表示，由於國外研究顯示新冠病毒疫苗的有效性，將隨著時間演進而有所下降，讓日本政府正考慮開始施打第3劑加強疫苗。初步敲定，將以接種第二劑疫苗迄今已滿8個月的族群，為首波開放對象。

知情人士表示，厚生勞動省已拍板為國內接種輝瑞疫苗、莫德納疫苗與AZ疫苗的民眾，提供第3劑補強針。官員17日會與專家小組進行諮商，以確認可行性。

從NHK公布的消息來看，接種的對象以接種第2劑迄今已滿8個月的族群為主，這點與美國相同。此外，日本原則上將採取施打與前兩次接種相同品牌的疫苗，暫不考慮混打；不過，第3劑接種要以全民人人中獎，還是以重症高風險族群為主，還要看國外執行成效而定。

但開放第三劑的具體時間為何，報導則說由於日本國內還沒完成第2劑的接種，加上世界衛生組織呼籲暫緩施打第3劑疫苗，以協助發展中國家拉高疫苗覆蓋率，日本政府決定時間點需進一步討論，以免貿然實施引發混亂。

就在拜登政府有意為民眾接種第3劑疫苗以為補強的同時，輝瑞藥廠於15日發表研究數據，指稱在完成第二劑疫苗的6個月後補強第3針，將讓保護力重返95%。該研究的數據取自2021年7月至8月之間，為Delta病毒最猖獗的時候。

不過，對於此一說法，美國聯邦食品暨藥物管理局(FDA)仍表示，目前3種疫苗的保護力都還足夠；此外，德納藥廠總裁霍奇(Stephen Hoge)也坦言，目前仍不知道是否打3劑就足夠，還是要更多劑數才能維持防疫力，仍有賴科學進一步的分析。