改編自最荒謬監獄事件、拿下歐洲電影獎最佳喜劇電影的《抓狂演訓班》，描述不得志演員，為了糊口到監獄舉辦戲劇工作坊，帶領一幫凶神惡煞的受刑人演出《等待果陀》，意外獲得好評甚至站上國家戲劇院演出。為了詮釋重新找到生活動力而狂喜裸奔的囚犯，片中6位男演員親自全裸上陣，大方「十八點」全露，成為另類亮點。

該片由法國導演艾曼紐寇克執導，擅長透過電影關懷社會弱勢的他取材1980年代瑞典真實事件，不僅在疫情嚴峻期間正式入選了坎城影展，也拿下了歐洲電影獎最佳喜劇電影殊榮，笑淚交織又令人驚喜的結局，更空降金馬影展觀眾票選獎外語片冠軍，被影迷封為年度必看私藏神片。

片中除了邀集法國凱薩獎得主凱德莫拉得與凱薩獎影后瑪莉娜漢斯共同主演，也找了6位風格迥異的硬漢演員來演出罪犯。從原本的不屑一顧，到後來的全心投入，將受刑人的心境轉換詮釋地相當細膩動人，不僅演活了小人物角色，將犯人受到的歧視與矛盾展現出來，甚至透過彼此間的衝突與成長，讓觀眾愛上了這些囚犯。

其中一段劇情描寫巡演來到尾聲，6位情緒高漲的囚犯演員在回到監獄的路途上決定放手一博，在囚車上開酒暢飲、狂歡高歌，High到把衣服脫光光，歡慶他們的巡演順利，演員力求寫實，統統親自上陣，沒做任何防護措施便拋下衣褲，全裸縱情唱跳，除了場景歡樂，也展現法國人浪漫奔放的創作精神，成為電影意外看點。《抓狂演訓班》將在9月17日在台上映。

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