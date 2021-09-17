北市議員楊靜宇。（張鎧乙攝）

台北市長柯文哲曾對外指出「不能善待動物就不算進步國家」，但北市議員楊靜宇17日質詢時踢爆，北市動物之家收容量超出標準近2倍，顯見市府帶頭違法，也呼籲柯收回緩建動物之家、擇新址的成命；柯則回應，現已興建中繼動物之家擴大收容範圍，新址也還在尋找。

收容流浪犬貓的北市動物之家改建工程，日前主體工程預算爆量而暫緩，北市府考量新增預算多用於垃圾處理，決定緩建與另擇地點，現已建立中繼之家，預計11月底搬遷進駐，不影響流浪動物的收容及動保工作業務，此事也引發外界關注。

楊靜宇對此指出，據寵物業管理辦法，每坪空間可收容1隻23公斤以上的寵物、2隻9到23公斤的寵物，以及3隻9公斤以下的寵物，但北市的動物之家，1單位的飼養空間竟有高達5隻以上，弱肉強食之下，弱的只能縮在旁邊，一輩子吃不到飼料，他質疑北市真有做到友善城市嗎？

楊靜宇質疑，目前動物之家的標準收容量為450隻狗、160隻貓，但統計至16日已收容658隻狗（約1.5倍）、303隻貓（約1.9倍），「台北市的動物之家明顯帶頭違法」，連民間寵物業者都要遵循的標準，北市府卻根本沒做到。

柯文哲對此表示，市府有興建中繼之家來擴大範圍，但楊反問中繼之家預算僅180萬，收容空間與原先的寵物之家差不多，問題根本沒解決，倘若柯想為動物之家找尋新址，會有環評、鄰避效應及居民抗議的問題，原先設計的1600萬也會打水漂，難道柯想將動物之家的新建甩鍋給下一任市長？

楊靜宇指出，動物之家應為轉運站概念，而非永久停留，否則收容空間永遠不夠，若要達成這個目標，必須提高認養率，因此新址不能太偏僻，否則志工、和領養者難以前往，但他認為柯應該收回成命，就在原址、不動一樓地下室，將垃圾處理費的1點多億省下來，依照議會同意的5.8億持續興建，盡快在後年完工，解除爆量問題。