「3＋11」決策過程曝光 柯文哲批陳時中：說要負責但都沒看到 14:472021/09/17 中時 張立勳 、 張鎧乙 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（張鎧乙攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 立法院請行政院長蘇貞昌對「3＋11」決策過程專案報告，台北市長柯文哲17日表示，衛福部長陳時中不是這方面的專家，「他說他負責，但到現在還沒看到他負什麼責。」 柯文哲今赴議會施政報告，市議員汪志冰提問「3＋11」決策造成800條冤魂、百業蕭條誰該負責。 柯文哲表示，這種事情要建立制度、尊重專業，這種東西要專家會議。汪志冰追問陳時中不夠專業？柯揮手回說，陳時中不是這方面專家，「他說他負責，但到現在還沒看到他負什麼責。」 3＋11報告政院總結沒破口 他解碼暗藏6字真相 網炸鍋 「3＋11」決策報告出爐 江啟臣轟官官相護 #3+11 #柯文哲 #陳時中 #蘇貞昌 #決策過程 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 陳時中稱第4劑都「已準備」 學者一句話狠酸：時鐘慢12小時也像是準的 08:492021/09/17 政治 陳時中喊出「112年疫苗夠打第四劑」 網震驚一句話笑翻眾人 08:082021/09/17 政治 3＋11調查報告沒提到她 范雲發聲後網怒了：晚上睡得著嗎 11:112021/09/17 政治 「3＋11」調查報告未提防疫破口卻宣揚政績 民眾黨炮轟行政院冷血 10:422021/09/17 政治 被爆曾發函衛福部替機師陳情 邱臣遠批執政黨：不要防疫無功亂甩鍋 14:062021/09/17 政治 中市加碼3億抽現金 綠營批了無新意、藍籲快來消費 13:362021/09/17 政治 3＋11決策調查報告隻字未提疫情破口 范雲回應了 10:082021/09/17 政治 政院公布3＋11報告狂捧自己 網看最後兩段怒了：乾脆大家跟范雲道歉 00:192021/09/17 生活 柯文哲目標明確 黃珊珊：就是2024選總統 12:382021/09/17 政治 社子島開發案表態明年底公告區段徵收 柯文哲挨轟獨裁皇帝 12:072021/09/17 政治 北市動物之家爆量收容 議員轟柯文哲帶頭違法 14:472021/09/17 政治 政治熱門新聞 四叉貓打高端「驗抗體」涉違法 診所恐遭罰25萬元 本尊說話了 - 政治 論文門「LSE說了算」？ 英國皇家機構戳破總統府謊言 - 政治 - 旺報 蔡政府高官喊「鬆綁防疫」後 最新民調曝光 - 政治 3＋11 會議紀錄呢？政院調查報告曝光稱：並非都需要會議紀錄 - 政治 張亞中民調為何暴漲？黃暐瀚曝3主因 朱學恒驚呆 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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