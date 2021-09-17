立法院請行政院長蘇貞昌對「3＋11」決策過程專案報告，台北市長柯文哲17日表示，衛福部長陳時中不是這方面的專家，「他說他負責，但到現在還沒看到他負什麼責。」

柯文哲今赴議會施政報告，市議員汪志冰提問「3＋11」決策造成800條冤魂、百業蕭條誰該負責。

柯文哲表示，這種事情要建立制度、尊重專業，這種東西要專家會議。汪志冰追問陳時中不夠專業？柯揮手回說，陳時中不是這方面專家，「他說他負責，但到現在還沒看到他負什麼責。」