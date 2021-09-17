T1聯盟會長錢薇娟17日率隊至台中市政府拜會市長盧秀燕。（盧金足攝）

台灣男子職業籃球聯盟T1 League今年成立，全台有6支球隊，其中太陽隊為台中企業籌組。T1聯盟會長錢薇娟17日率隊至台中市政府拜會市長盧秀燕，盧祝賀職籃聯盟成立，表示樂見台灣籃球運動蓬勃發展，台中竭力歡迎，盼合作培質更多籃球人才。

T1 League聯盟今年成立，其中台中在地企業特別籌備成立太陽隊，這也是新聯盟裡台中首支職籃球隊。

盧秀燕表示，這幾年籃球運動蓬勃發展，台中也很重視，很開心看到T1 League聯盟成立；台中積極推動酷運動，籃球就是酷運動，期待與T1 League聯盟合作，培植更多籃球人才、舉辦更多賽事，請球迷拭目以待。

錢薇娟說，T1 League聯盟主張落實在地化，因此六都各自有一個球隊，而扎根籃球運動發展是聯盟未來目標，相信繼續努力下去台中的太陽隊也會跟台中這個城市一樣美麗。

運動局表示，籃球在我國是非常熱門、受歡迎的運動項目，在台中包括大智國小、東興國小、神岡國中、青年高中、后綜高中及東山高中等，都有陣容堅強的學生籃球隊，如今太陽隊成立，讓在地優秀球員可選擇留在台中追逐籃球夢。

運動局指出，台中市推展籃球運動賽事，包括「國泰NBA 3x」預賽、國際3X3.EXE聯盟賽、大專校院3x3籃球錦標賽、中區大學籃球聯名品牌賽、儲互盃3對3籃球聯誼賽等，場場精彩，獲得民眾熱烈迴響，盼持續深耕在地籃球基礎，市府也將持續與各界合作，讓籃球在台中越來越蓬勃。

「台中市夢想家青年隊」自去年6月成軍以來表現亮眼，今年度再次勇奪「3X3.EXE國際籃球聯盟賽」南區組前2回合冠軍，另夢想家籃球隊今年也將主場賽事增加台中主場，今年更獲得110年台中市運動有功人員績優團體獎，未來市府會持續與職業聯盟攜手營造優質運動環境。

錢薇娟致贈聯盟今年的球衣，盧秀燕回贈台中十大伴手禮精選禮盒及中捷紀念悠遊卡禮盒，市府運動局長李昱叡、T1 League聯盟秘書長張運智、賽務負責人賈凡、公關陳雍仁、台中太陽隊總經理汪蔚傑、董事孫子荃、行銷總監黃柏瑋等人均出席與談。