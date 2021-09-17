Delta變異株已成國外疫情主流，過去一周以來，台灣境外移入11例個案，全染Delta；其中一人打完3劑疫苗，仍遭「突破性感染」。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥指出，上述11起個案全是Delta，其中4人至少打完兩劑疫苗，遭「突破性感染」；最值得研究的一名個案，竟然打過3劑疫苗，還是出事！

莊人祥表示，案16113混打AZ及BNT疫苗，他於4月底接種AZ，接下來兩劑打BNT，最晚一劑是8月下旬，結果仍確診。另外3人都是打BNT疫苗，且都超過14天。