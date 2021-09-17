福特汽車周四宣布，由於需求意外強勁，公司將擴大投資與招聘，目標是將F-150 Lightning純電動皮卡年產能提高1倍，達到8萬輛。

福特表示，此款電動車將於明年春季上市。

福特周四在一場活動上表示，公司將額外投資2.5億美元，並在密西根州三座工廠增聘450人，以提高F-150 Lightning電動車產能。密西根州民主黨州長Gretchen Whitmer也出席這場活動。

福特此舉證實了路透社上個月所做的報導，儘管部分產業分析師懷疑消費者會願意放棄他們的汽油動力皮卡，改而入手電動版。

F-150皮卡是福特最暢銷的汽油動力車，而F-150 Lightning是其電動車版本，截至目前為止，此款電動皮卡的預購量已經超過15萬輛。

執行董事長Bill Ford在聲明中表示，大眾對此款電動皮卡的興趣已經超越我們最佳的預期。

面臨著歐洲和中國等地區減少汽車排放的壓力，包括福特在內，全球汽車製造商正競相將汽油動力車產品陣容轉向純電動車。

在福特計畫提高電動車產能之際，美國國會正在討論是否擴大電動車的減稅優惠措施，包括額外提供4,500美元抵稅額度給美國工會勞工製造的電動車，如F-150 Lightning，使福特被點名是這項政策最大的受益者之一。