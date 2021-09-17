台股的評價是否偏高，近期出現較分歧的看法，也因此成交量能萎縮盤整。TAROBO提醒過投資人，MSCI台灣指數本益比早已升至10年高位，而未來隨著散戶投資者的熱情終將下降回歸正常，台股表現具下行風險，投資人應注意評價面過於昂貴個股標的，並做足風險控管。兆豐投信認為，統計近20年來，第三季通常台股表現相對清淡，台灣加權指數平均報酬為-2.36%，若投資人在清淡時期逢低進場布局，持有至隔年第二季，平均獲取的報酬是四季中最高，其中非電子類股的表現為9.16%，明顯優於大盤的7.98%。

TAROBO投顧認為，台股市值佔GDP比重已經達到歷史新高，過去20年平均值僅137%，自去年年底以來卻不斷攀升，截至8月甚至升至240%的歷史高點，其中主要原因便是疫情期間散戶炒股情緒高昂，將台股推升至歷史高位。然而以數據來看，自2002年以來，台股平均日交易量約1000億台幣，今年日交易量卻一度衝破7000億台幣，遠高於全球其他主要市場的平均日交易量！台股基本面面臨科技出口地位被中國國產替代擠壓，以及疫情後PC與網通等需求放緩等多方衝擊。

兆豐台灣金傳精選股息基金經理人詹佩玲表示，由於全球疫苗加速施打，加上各國政府持續加碼財政政策，整體而言，2021年全球經濟大幅度回彈已為市場共識，2022年經濟將可望回復到正常基期時的表現。台灣受惠於全球經濟復甦，出口強勁成長也支撐了台灣GDP表現，此外，台灣股市現金股利率在全球主要股市名列前茅，是外資看重的重要市場之一，2021年企業獲利更勝去年，明年股利活水仍可期待。在基本面加持及季節效應皆有利於金融、傳產類股表現下，建議可將金融、傳產類股納入投資組合。