中秋節連假將屆，新北市為提供民眾休閒娛樂及安全環境，並有效管理新北市爆竹煙火施放行為，於中秋連假前特別重申相關規定，即每日6時至22時，分別提供二重疏洪道3處及8處較空曠地區，開放為爆竹煙火施放專區供民眾施放一般爆竹煙火，避免隨處施放爆竹煙火，而影響公共安全及安寧。其相關公告位置及附圖可上新北市政府消防局網站「業務專區→危險物品→爆竹煙火」查詢（短網址：https://reurl.cc/Xlezkj）。

消防局特別提出，民眾於施放專區施放爆竹煙火時，除依照產品使用說明施放外，應依現場標示範圍或現場管理人員指定之範圍內，朝向空曠區域施放並注意公共安全，嚴禁朝人員、設施物等施放或其他致生危險之行為。

消防局局長黃德清並提醒，按爆竹煙火管理條例第13條規定，兒童（指依兒童及少年福利法第2條所稱未滿12歲之人）施放爆竹煙火時，父母、監護人或其他實際照顧兒童之人應陪同，倘經發現未陪同施放，可處新臺幣3000元以上、1萬5000元以下罰鍰；且兒童禁止施放之一般爆竹煙火種類有升空類、飛行類及摔炮類，請家長應多注意，以維護兒童施放爆竹煙火的安全，不要因一時疏忽發生遺憾。並呼籲過節未必需要施放爆竹煙火，家人利用中秋假期增進情感，應減少爆竹煙火使用，如仍欲施放，請依相關規定施放，避免意外發生。