國立台東女子高級中學學生管若琳以「只吸億點」獲得防制學生藥物濫用創意哽圖創作徵選比賽全國優等，她謙遜表示，得獎自己也出乎意料；除了感謝班導師朱文鳳指導，更感動爸媽幫忙向親友拉票。朱文鳳說，參賽時學生尚未學習「創意表現」科目，等於提前先修3年級科目，能獲此殊榮是一大肯定。
圖中描繪主角因好奇嘗試毒品，上癮後越吃越多、直冒冷汗，畫面也逐漸模糊，最後眼睛充滿血絲躺在醫院病床，右手吊點滴、左上銬上手銬象徵被警逮捕，吸毒前後變化差距甚大；而主角是1名長相無明顯特色的大頭人，管若琳說，希望大家可以將自己帶入角色。
管若琳表示，許多年輕人過於自信，「只吸一點不會怎樣」認為自制力很好，然而通常都會淪陷，「一點」往往就變成「億點」，造成無法挽回的憾事。她提及，從小學校教導應拒絕毒品，爸爸更不斷耳提面命，她也呼籲大家不要誤入歧途。
管若琳坦言，抱持著想要累積作品的心情參賽，「首度參賽，能得獎也是出乎意料」，而這樣的比賽形式不僅單純評繪畫技巧，更著重在想法創意層面；她也感謝父母每天在社群軟體替她拉票。
朱文鳳指出，往年反毒比賽以繪本形式呈現，需要強烈的構圖色彩，今年改為哽圖則注重電腦後製設計，在有限版面精簡呈現想法，因有趣、容易在社群間轉傳，更易達到宣導效果。此外，學生們因參賽關係，提前在2年級先修3年級的「創意表現」科目；而若琳常自我解嘲沒有得獎運，如今終於成為台東縣唯一獲得優等的學生，對於她是一大肯定，也對未來升學有幫助。
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