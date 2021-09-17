台東女中管若琳首度參加防制學生藥物濫用創意哽圖創作徵選比賽獲全國優等獎。（蔡旻妤攝）

國立台東女子高級中學學生管若琳以「只吸億點」獲得防制學生藥物濫用創意哽圖創作徵選比賽全國優等，她謙遜表示，得獎自己也出乎意料；除了感謝班導師朱文鳳指導，更感動爸媽幫忙向親友拉票。朱文鳳說，參賽時學生尚未學習「創意表現」科目，等於提前先修3年級科目，能獲此殊榮是一大肯定。

圖中描繪主角因好奇嘗試毒品，上癮後越吃越多、直冒冷汗，畫面也逐漸模糊，最後眼睛充滿血絲躺在醫院病床，右手吊點滴、左上銬上手銬象徵被警逮捕，吸毒前後變化差距甚大；而主角是1名長相無明顯特色的大頭人，管若琳說，希望大家可以將自己帶入角色。

管若琳表示，許多年輕人過於自信，「只吸一點不會怎樣」認為自制力很好，然而通常都會淪陷，「一點」往往就變成「億點」，造成無法挽回的憾事。她提及，從小學校教導應拒絕毒品，爸爸更不斷耳提面命，她也呼籲大家不要誤入歧途。

管若琳坦言，抱持著想要累積作品的心情參賽，「首度參賽，能得獎也是出乎意料」，而這樣的比賽形式不僅單純評繪畫技巧，更著重在想法創意層面；她也感謝父母每天在社群軟體替她拉票。

朱文鳳指出，往年反毒比賽以繪本形式呈現，需要強烈的構圖色彩，今年改為哽圖則注重電腦後製設計，在有限版面精簡呈現想法，因有趣、容易在社群間轉傳，更易達到宣導效果。此外，學生們因參賽關係，提前在2年級先修3年級的「創意表現」科目；而若琳常自我解嘲沒有得獎運，如今終於成為台東縣唯一獲得優等的學生，對於她是一大肯定，也對未來升學有幫助。

★保護自己、遠離毒品，中時新聞網與你一起拒絕毒害！