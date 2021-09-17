台南市立安南醫院17日宣布添購價格破億的腫瘤治療利器「好神刀」，是南台灣最新腫瘤放射線治療設備，院方表示新設備更快，快精準，是腫瘤治療新利器，經20名患者使用無負評。

安南醫院放射腫瘤科主任詹凱翔表示，2018年癌症增加率為3.98％，其中攝護腺癌症增加13.26％，成為增加速度最快的癌症。

針對侷限性攝護腺癌未轉移的患者，放射線治療合併賀爾蒙療法已被證實是手術以外，另一種優質有效治療方式。目前已成功治療超過數十位病患，超過6成為第3期患者，治療後攝護腺特定抗原降低甚多。

詹凱翔表示，安南醫院放射腫瘤科引進最新式「好神刀影像調控放射治療」，較一般醫院使用的「銳速刀」，更快、更精準，降低患者放射治療時的不適感，提升治療品質，減少對正常組織的整體副作用。

不過這台儀器造價破億，全台僅4台，安南醫院是南部唯一使用的醫院，院方與廠商簽訂合作方式取得，患者有自費與健保兩種選擇方式使用。

詹凱翔提醒，男性發現自身有攝護腺癌相關症狀，應及早尋求泌尿科醫師診察，針對侷限性攝護腺癌提供完善治療選擇，有較佳治療成效，更提供癌後良好生活品質。