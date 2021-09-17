每一個人都有屬自己的個性與特質，然而性格也會隨著時間推移逐漸改變，就如不同種類的動物，都有自己的天性、脾氣，其實人和動物天生就存在著某種神祕關係，如果用動物來比喻、形容自己，你覺得你最像什麼動物呢？現在就花一分鐘的時間，帶大家來看看不同時期的你，像極了哪些動物，快來一探究竟吧！

「你像哪種動物」一共有八道情境題目，非常簡單，只要依序作答，便能分析出在不同時期，你最想哪種動物，分別有「出廠型態」、「少年階段」、「成熟階段」、「未來階段」，這四種人生階段。

01.｜回顧你過去的成長歷程，你的心情最接近？

◇波瀾不驚

◇躊躇滿志

◇嗟悔莫及

◇欣然自得

(示意圖/達志影像)

02.｜你如何看待他人給你的人生建議？

◇聽聽就好，不必記掛

◇會認真考慮

◇只會參考自己需要的部分

◇不會考慮，有自己的規劃？

03.｜你認為你現在的人生狀態相對符合下列哪種場景？

◇航行在廣闊無際的大海之上

◇遠足在風景秀麗的森林之中

◇陷入到泥濘不堪的沼澤之中

◇行駛在規劃有序的公路之上

(示意圖/達志影像)

04.｜你會將你的人生形容為一場？

◇旅遊

◇修行

◇考試

◇戰鬥

05.｜你最看重下列哪種感覺？

◇事業有成，勇攀高峰的成就感

◇親友和樂，燈火可親的溫馨感

◇步履穩健，泰然自若的從容感

◇順其自然，隨性而為的自由感

(示意圖/達志影像)

06.｜你認為人際關係是一種？

◇牽制/負累

◇資源/利益

◇舒緩/娛樂

◇守護/溫暖

(示意圖/達志影像)

07.｜下列幾句話，你認同哪一句？

◇有人說時間會改變一切，實際上你必須自己改變一切。

◇生命在閃耀中出現絢爛，在平凡中現出真實。

◇沒有人是自由的，連島都被拴在天上。

◇傷口是生命之光照進你身體的入口。

08.｜假設你撿到一隻蝶蛹，但它好幾天都沒有破繭，你會？

◇用剪刀剖開，一探究竟

◇丟到外面，放棄觀察

◇不做干涉，繼續觀察

◇沒有執著，轉身就忘

(示意圖/達志影像)

結果總共會有九種動物，包括梅花鹿、白天鵝、綿羊、貓、土撥鼠、小白兔、孔雀、狐狸，依照測驗結果，會給出最像你的四種動物，同時也會針對四個時期給予詳細解析。

如果想更了解自己的，快點揪朋友一起來玩，記得留言告訴我們，「你像哪種動物」。