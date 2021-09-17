每一個人都有屬自己的個性與特質，然而性格也會隨著時間推移逐漸改變，就如不同種類的動物，都有自己的天性、脾氣，其實人和動物天生就存在著某種神祕關係，如果用動物來比喻、形容自己，你覺得你最像什麼動物呢？現在就花一分鐘的時間，帶大家來看看不同時期的你，像極了哪些動物，快來一探究竟吧！
「你像哪種動物」一共有八道情境題目，非常簡單，只要依序作答，便能分析出在不同時期，你最想哪種動物，分別有「出廠型態」、「少年階段」、「成熟階段」、「未來階段」，這四種人生階段。
01.｜回顧你過去的成長歷程，你的心情最接近？
◇波瀾不驚
◇躊躇滿志
◇嗟悔莫及
◇欣然自得
02.｜你如何看待他人給你的人生建議？
◇聽聽就好，不必記掛
◇會認真考慮
◇只會參考自己需要的部分
◇不會考慮，有自己的規劃？
03.｜你認為你現在的人生狀態相對符合下列哪種場景？
◇航行在廣闊無際的大海之上
◇遠足在風景秀麗的森林之中
◇陷入到泥濘不堪的沼澤之中
◇行駛在規劃有序的公路之上
04.｜你會將你的人生形容為一場？
◇旅遊
◇修行
◇考試
◇戰鬥
05.｜你最看重下列哪種感覺？
◇事業有成，勇攀高峰的成就感
◇親友和樂，燈火可親的溫馨感
◇步履穩健，泰然自若的從容感
◇順其自然，隨性而為的自由感
06.｜你認為人際關係是一種？
◇牽制/負累
◇資源/利益
◇舒緩/娛樂
◇守護/溫暖
07.｜下列幾句話，你認同哪一句？
◇有人說時間會改變一切，實際上你必須自己改變一切。
◇生命在閃耀中出現絢爛，在平凡中現出真實。
◇沒有人是自由的，連島都被拴在天上。
◇傷口是生命之光照進你身體的入口。
08.｜假設你撿到一隻蝶蛹，但它好幾天都沒有破繭，你會？
◇用剪刀剖開，一探究竟
◇丟到外面，放棄觀察
◇不做干涉，繼續觀察
◇沒有執著，轉身就忘
結果總共會有九種動物，包括梅花鹿、白天鵝、綿羊、貓、土撥鼠、小白兔、孔雀、狐狸，依照測驗結果，會給出最像你的四種動物，同時也會針對四個時期給予詳細解析。
如果想更了解自己的，快點揪朋友一起來玩，記得留言告訴我們，「你像哪種動物」。
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