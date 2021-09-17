【愛傳媒陳念初專欄】幾年前有人提出來假新聞要立法管理，還有罰則伺候，真讓人啼笑皆非，因為真新聞都不愛了，哪能管得了假新聞呢？

台灣的傳統媒體界，新聞台之多，是一個很畸形的現象，台灣的有線電視，更是一個充滿誘惑與複雜的媒體環境。

不管是人、財團或政黨，當有權力或金錢之後，購買媒體變成最後一塊拼圖，顯性或隱性的持有，報酬不成比例，在所不惜。

媒體到底誰能持有？該屬於誰？第四權的擁護與價值，有多少人真切想過。換句話說，媒體難道無所謂貞操，換了老闆，換了腦袋，換了筆法，換了價值，換了真實。

為何要管假新聞？是因為假新聞讓某人不開心，還是假新聞影響了什麼組織利益？假新聞充斥，要立法管理，是個假議題，真正關切的不是新聞，而是假這個字，因為假讓真的效益價值被稀釋，但讓假消失，就可以真嗎？

關心假新聞亂象，不應該去防弊假，而要去思考真新聞這個面向，只要社會把真新聞的價值建立起來，假新聞就會慢慢被揚棄，社會有一個共識意見流，它比法律更具有約束力。

但「真」是要付出代價的，「假」卻是瞬間可拼湊，這就是假新聞充斥的原因，速食的時代裡，玩真的，曠日費時，假假真真羅生門已經習慣了，假的或許才像真的，也就不足為奇了。

與其說假新聞，較嚴謹的定義，現在看到的很多應該是假（偽）事件，因為新聞還是有其新聞傳播學上的定義，新聞有所謂的守門人把關，現在很多的假新聞，其實就是偽事件，不真不假，偽事件是主動性產產生的，天災與地震就不是偽事件，透過媒體專訪或操作性新聞發佈的偽內容，很多就是操作認知的偽事件。

所以，偽事件是一個有目的性發佈的所有過程，結合新舊媒體途徑，容易複製與散佈，透過人際的實體或數位社群，產生認知上的多義特性，最後，閱聽人也分不清到底是真是假？

偽事件與假新聞有時候可以是同義詞，例如，2005年6月所發生的腳尾飯錄影帶造假事件，重創台灣電視新聞的可信度。腳尾飯是典型的假新聞，節目報導有人販賣殯儀館祭品給餐飲業者圖利，而最後真相卻是烏龍一場，蒐證錄影帶竟然只是「模擬劇」。

假新聞與偽事件常令人分不清楚，因此，很多人是偽事件高手，認知上讓人以為是真，如果無法證明為假，偽事件就繼續被分享與傳播。

假新聞與偽事件影響的是媒體的公信力，媒體應該是公正客觀的監督組織，如果媒體都出現了偏向，那誰為真相把關？誰為建構真實新聞而努力，台灣在媒體第四權的彰顯與價值維護，已經失去了社會積極共鳴的動力，但高調的言論自由主義下，假言論自由假媒體第四權，比比皆是。

偽事件的興起，必須提到消費文化的崛起歷史，20世紀初的巴黎博覽會所呈現的堆疊式的世界風情，二十世紀初的影像倍增年代，電影造就了明星系統，偽事件主窄了消費文化，百貨公司裡的櫥窗展示，讓價格與價值的定義被解構，到現在2021年了，偽事件似乎像社會真實的一部分，也是想像世界的存在真實。

布希亞的擬像論（simulacrum），假的影像看多了，以為假的才是真的。

所以，許多人把偽事件當成假新聞了，又把假新聞誤解成偽事件，什麼才是我們該想辦法力挽狂瀾的，其實，就是真新聞的概念與價值，如果媒體不像媒體了，媒體只剩娛樂新聞或各說各話，那真新聞就永遠很難見到，所謂的第四權，就只是一個憲法的層次與非官方概念了。

最近，黃國昌呼籲趙少康要退出媒體職務，趙少康說民進黨各派先退出再說，按照以上真假新聞與偽事件論述，我們會發現，真新聞真的很重要，媒體人有一個原型，是政治人物還是媒體人，其實分得非常清楚。

廣播電視法規定，「政府、政黨、政黨黨務工作人員及選任公職人員不得擔任廣播、電視事業之發起人、董事、監察人及經理人。」趙少康說他沒有黨職與公職，所以，他說他沒觸法。

政媒關係，在台灣一言難盡，但媒體這行業真的需要高標，才可以追求真新聞與真相，掌握媒體可以操作認知或偽事件，這與假新聞，真的只是一線之隔！

如果不是黃國昌這樣批評趙少康，換成是有公信力的資深媒體人批評趙少康政媒不分，趙少康應該不會這麼高調反擊，至於「黨政軍退出媒體」這個説法，並沒有錯，是有心人讓它失去最終的理想性。

媒體其實才最該正名，媒體更需要轉型正義，客觀公正追求真相才是媒體，媒體之間的抗衡，不在於你多我少，而在於堅持媒體角色與理念，新舊媒體雜混之際，創造偽事件或假議題搏版面的新聞充斥，媒體識讀教育仍須加把勁。

我是陳念初，年輕時筆名蒔影，今天的蒔影（Ying）語錄：「假的看多了，以為假的才是真的。」

作者為微笑影室陳室長

照片來源：作者部落格截圖。

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