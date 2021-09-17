未成年施打疫苗，自9月23日開始從高中生依年齡往下施打，部分家長及孩子仍有疑慮，擔心施打後會有風險，兆豐產險也依據法規鬆綁後，開放家長可以幫未成年子女在網路上購買疫苗險。

但是家長在購買疫苗險時，要注意那些細節呢？兆豐產險表示，首先應該要注意時機，至少要在接種的前一天，因為投保的生效日是隔日凌晨12點，所以打疫苗的當天才投保，保障時間是隔日的才開始起算，會造成施打後若發生狀況卻不在保障範圍之內。

其次，注意「不良事件」和「不良反應」的爭議，「不良事件」是指接種之後，身體出現負面的症狀或疾病，但未必與疫苗接種有直接的因果關係，可能只是剛好出現疫苗接種後的巧合，也就是說不良事件與疫苗接種時序上有關連性，但不一定具有因果關係。

而「不良反應」則是指接種疫苗後發生的有害反應，且與接種疫苗具有合理的因果關係。

綜上，「不良事件」在理賠上的認定比較寬，以台灣為例，每打100萬劑疫苗會大約會發生570件的「不良事件」及2.3件的「不良反應」，而兆豐保險的疫苗險理賠「不良事件」，對子女比較有保障。

第三，兆豐保險統計，因施打疫苗而住院的天數大多為3~8天，占全部理賠申請的73％，但住院超過10天以上的佔比也高達22％，可見接種疫苗後，身體可能出現的負面反應不容小覷，也有個案在醫院接受治療長達31天才出院，所幸有保險理賠，才能讓這些民眾無後顧之憂在醫院接受治療，無須為住院的高額費用煩惱。

特別重要的是兆豐疫苗險不只提供子女接種疫苗28天內的住院費用，且每天定額給付住院保險金為3000元，若入住加護病房或負壓隔離病房還有加倍給付，如情況嚴重不幸導致死亡，則有定額30萬元的殯葬費用補貼。

此外，也不限施打劑數，家中有年滿12歲就可透過網路投保疫苗保險，短短幾分鐘，從投保到電子保單出單都可線上完成，數位化的投保流程快速又安全，保費更是親民，且全程零接觸，防疫好安心。