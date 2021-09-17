苗栗縣政府工商發展處新任處長詹彩蘋上台後就承接都市計畫通盤檢討大責。（謝明俊攝）

苗栗市長邱鎮軍率領都市計畫區內里長參與啟動儀式。（謝明俊攝）

苗栗市內多處市容巷道路幅不足，建物老舊，縣府透過都市計畫通盤檢討以更新市容。（謝明俊攝）

苗栗市都市計畫通盤檢討自上次公告至今已有9年，市內許多地區，居民眾多，巷道狹小，景觀雜亂，苗栗縣政府因而從今年8月開始規畫第5次通盤檢討作業，期望能以此向中央爭取經費展開危老重建，並在17日正式啟動，縣長徐耀昌希望藉此來全面更新苗栗市容，打造宜居城市。

苗栗市係苗栗縣治所在，都市計畫第四次通盤檢討自2012年8月公告發布實施迄今已近9年，縣府因而從今年8月著手規劃第五次通盤檢討規劃作業，檢討方向主要有3大面向，包括，打造宜居環境，引入人口、因應產業需求活化工業區及高齡少子化之公共設施再利用評估。

苗栗市都市計畫面積有656．05公頃，檢討範圍包括福安、福星、文山、文聖、北苗、清華、上苗、嘉新、嘉盛、建功、中苗、福麗、青苗、玉苗、大同、綠苗、新苗、高苗、恭敬、水源等20個里。透過先期規劃並挑選具有潛力的都市更新地區，在計畫期間辦理相關說明會及活動，讓民眾認識都市更新並主動參與，共同打造具有健康安全生活機能的新都市空間。

縣府工商發展處在9月17日上午舉行「苗準都更．栗拚新生─苗栗縣苗栗都市計畫區都市更新整體計畫案暨通盤檢討案」記者會。縣長徐耀昌表示，將向中央積極爭取補助辦理「苗栗縣苗栗都市計畫區都市更新整體計畫」，加上縣府目前推動的危老重建政策，重新定位苗栗區域發展方向。

縣府為推動都市再發展，除了都市更新、危老重建外，近期內也已完成苗栗火車站東西站及周邊環境再造工程，縣府將持續推動城市轉型，引進民間資金，吸引產業投資，攜手共創都市新榮景，成為幸福宜居城市。