行政院長蘇貞昌今赴立法院進行3＋11專案報告，對於先前外界質疑沒有會議記錄，調查報告指出，指揮中心決策模式並非合議制，而是由指揮官聽取、參酌各任務組、專家學者、相關部會建議及疫情相關資訊後即可執行決策，較類似首長制，並非每次決策都須有正式會議或製作書面紀錄始能執行。

報告指出，上開決策模式為指揮官裁量權限，且屬常見的決策程序，除「3＋11加強版」的政策決定外，例如自1月14日零時起，14天內曾有南非或史瓦帝尼旅遊史之旅客，入境後一律入住集中檢疫所；5月3日指揮中心做出政策決定，當天宣布隔日起，14天內曾有印度旅遊史之旅客，只限本國籍與持我國居留證之非本國籍人士入境，並應配合集中檢疫及採檢，並發布新聞稿。

報告表示，上述指揮官所為政策決定及其討論過程，固未製作書面紀錄，但並不影響其決策之有效性及適法性。

調查報告結論提到，3＋11決策模式，是在防疫安全前提下，兼顧維持防疫強度及避免防疫疲勞，其形成決策考量的依據及其理由，尚屬妥適，決策亦符合現行指揮中心防檢疫政策決定之相關程序及常規。

調查小組建議指揮中心與交通主管機關，應持續積極實施各項查核與監控措施，課予國籍航空公司管理責任，且對未落實管理責任的航空公司或違規機組員，依法執行裁罰處分。另對於各項查核結果，滾動式檢討防疫管控機制完整度，以兼顧國內防疫安全及航空產業維運。