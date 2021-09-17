新冠肺炎本土疫情加速消費行為往電商靠攏，富邦媒(8454)momo因具龍頭優勢，獲日系外資看好，日系外資最新報告給予富邦媒「優於大盤表現」評等，目標價2250元。

受惠於父親節、情人節、中元節、中秋節四大節慶挹注，帶動按摩器材、餐廚用品、生鮮與食品、精品配飾等銷售表現，全台熱門議題東京奧運，也掀起運動用品等相關買氣，為營收增添成長動能，富邦媒momo旗下通路包含購物網、摩天商城、電視購物及型錄，8月合併營收約72.2億元，月增0.71%，年增31.7%，再創歷年同月新高，累計1至8月合併營收550.1億元，較去年同期成長32.4%，亦是歷年同期新高。

日系外資最新報告指出，根據Euromonitor數據，台灣電子商務滲透率在過去幾年有所上升，並將從2018年的10.5%達到今年的12.3%，但相較美國、中國及韓國滲透率分別為19.8%、34.8%及36.2%有很大的差距，新冠肺炎疫情後，消費者加速從線下轉至線上，我們注意到MAUs(Monthly Activited Users)(月活躍用戶)自台灣疫情第1波的2020年第1季到今年第2季的第2波疫情快速增加，活躍用戶數、訂單金額、訂單量及客戶下單頻率自2015年來均逐年增加，我們認為，momo因產品種類齊全、全台物流網覆蓋、自動化程度高及紮實執行能力，可望在台灣B2C電子商務領域保持寡佔及領先地位，我們預期，momo的市場佔有率將從2020年的30%上升到2022年的43.6%，年營收成長25%到31%，給予富邦媒「優於大盤表現」評等，目標價2250元。

富邦媒今天盤中股價一度上揚至2190元，再創掛牌新高價，但創高後獲利了結賣壓出籠，終場下跌75元，回測2000元關卡。