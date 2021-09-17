中信特攻籃球隊今天（17日）宣佈正式與新北市政府合作冠名，未來將以「新北中信特攻籃球隊」征戰T1 League 2021-2022賽季！

中信特攻成軍第一年，延續中國信託集團長期貫徹We are family的品牌精神，藉由運動推動公益，期盼與新北市有緊密連結。中信特攻未來將從「反毒」、「特攻精神」及「推廣籃運」三個面向，把獨有的籃球DNA注入新北市，開啟新北籃球新浪潮。

中信特攻視「反毒」為球隊核心理念，透過籃球健康清新形象，將反毒觸角深入年輕族群，引領他們遠離毒品誘惑。新北市政府近年也積極投入反毒宣導，整合各單位資源成立的「毒品防治辦公室」定期舉辦反毒活動，同樣結合青少年喜愛話題，讓反毒意識更有效進入社會各角落。

中國信託育樂公司（簡稱「中信育樂」）董事長陳國恩強調，「我們想推廣的反毒理念，與新北市政府非常契合，當中信企業資源與市府資源整合在一起，就能夠透過『籃球』更有效率地推廣我們的理念，影響更多青少年球迷，這也是我們期待與新北市合作的最大願景。」

另外，中信特攻的「特攻精神」強調「團隊合作、無所畏懼、使命必達」。球隊隨時準備執行最關鍵任務，同時展現榮辱與共的兄弟情誼，以勇往直前的態度迎接挑戰。新北市超過400萬人居住，為全臺最具代表性的移民城市，來自四面八方為夢想打拚的新北人，同樣富有冒險犯難、勇於挑戰的精神。中信特攻擁有精銳集結的強大戰力，未來將在每場球賽中發揮出「特攻精神」，凝聚新北市民、球迷認同，誓言成為新北市「最具代表性的籃球面孔」。

中信特攻將落實屬地主義，專注與新北市政府合作，除了共同挑起反毒大旗，也會投入各式資源，協助新北市建立更深刻的運動城市形象。新北市是台灣學生籃球發展重鎮，安康國中於109學年度JHBL勇奪隊史首冠，能仁家商、泰山高中、淡水商工更是HBL男女子組傳統勁旅，而輔仁大學、台灣藝大則是UBA八強常客。

為串連強化新北深厚的籃球基因，中信特攻也將致力推廣在地四級籃球發展。「中信特攻的使命不只打造職業舞臺，也希望把我們的籃球DNA注入基層，如同中信集團在國內棒壇長久深耕，五級棒球都投入資源，未來我們心中的籃球版圖也是如此。」中信育樂董事長陳國恩表示。