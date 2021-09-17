新學期開始，各校發下新課本，北市卻出現國小生家長反映硬筆書法生字簿有異味，孩子在書寫時近距離接觸課本，聞久了出現頭暈的症狀，後續家長使用專業工具檢測發現課本的「甲醛」竟超標，據了解，目前北市有幾間國小都出現此問題，北市教育局證實，確實有部分家長反映，但課本都是經過檢驗合格，已通知出版社針對有疑慮的部分做更換。

有家長在小一聯盟臉書社團揭露，自己孩子就讀北市大安區公立小學4年級，新課本發下來後，發現孩子在書寫國語甲乙本硬筆書法簿時，會有頭暈的情形，一查才發現，原來是孩子的課本「甲醛」超標，消息傳出後，引發許多家長熱議，眼尖的家長發現，硬筆書法簿是由北市教育局花300多萬採購招標，如今出現這樣的問題，卻矢口否認，堅持並非「甲醛」超標。

北市西松國小校長胡慧宜說，接獲家長有疑慮後，就馬上先回收課本，統一攤開幫忙曝曬，再用紫外線燈消毒，異味消除後再發還給同學，胡表示，沒有退回給廠商重新印刷主要是因教學的即時性，現階段已開學，如果再重新印刷也要時間，所以先以這樣的方式來解決問題，也已通知教育局和廠商。

龍安國小家長指出，與學校反映後4年級的生字簿皆已回收；北市龍安國小則表示，部分家長有向學校提出疑慮，針對這些生字本都已回收，但數量不多。

議員李建昌也在議會質詢提出，教育局應該要承認過失，而不是拿出發包廠商的檢測結果，說一切合格，李說，教育局處理事情太慢，應該要在家長有疑慮後立刻處理，對此，台北市長柯文哲也承認，教育局 反應太慢才是問題，應該要檢討改善。

最後，教育局指出，為維護學生健康，針對該廠商印製將近有28萬本作業本，教育局宣布將暫停用這版本，並全面送驗。