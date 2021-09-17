遊戲新幹線與宇峻奧汀聯合發行的MMORPG國產手遊《三國群英傳M》，今（17）日除了推出超級世界王「惡來典韋」，也帶來中秋限定一系列福利活動，與玩家線上慶中秋。此外，為期三個月的大型軍團活動「九州軍團演武－天樞」也進入中後期，集結各服頂尖高手，史上最緊張刺激的軍團大戰即將熱血開打！

超級世界王「惡來典韋」重磅降臨

超級世界王「惡來典韋」今日重磅降臨，「惡來典韋」具有強大的戰鬥力，且伴隨在側的副將還會協助提供額外減傷，玩家需要精心策劃戰略，並充分發揮團隊合作精神，如討伐成功還有機會獲得最高跑速坐騎、專屬名將裝備、全新技能書等超強虛寶！

超級世界王「惡來典韋」

「妖刀覺醒」潛能解放

遊戲內除了現有的強力覺醒化身之外，本次也推出豪傑「杜預」的經典技能「妖刀天舞」，只要成功覺醒「杜預」化身後，戰力即可獲得飛躍式的增長，在戰場上嶄露頭角，大放異彩！

「妖刀天舞」全新化身覺醒登場

中秋月圓人團圓 戰友零距離齊賞月

迎接中秋假期，官方也祭出一系列中秋活動，其中玩家完成「中秋家書傳故里」各項任務，即可獲得活動道具，並可兌換「輪迴紫魂包」、「紫色幻符」、限定稱號「零距離賞月」，與三群戰友們共度中秋！

上線完成活動任務，領取超值虛寶

經驗百倍 好評再加開

先前推出的「動力火車！經驗百倍！」活動廣受玩家好評，官方也特別加碼延長活動，讓新玩家縮短前期練功時間，一天突破70級不是夢，一同享受國戰PK、打王掉寶的樂趣。

經驗百倍讓你衝等沒煩惱！

粉絲團全新單元「群英電視台」開張

為期三個月的大型軍團活動「九州軍團演武－天樞」已進入中後期階段，官方也針對賽事機制進行優化調整，提供玩家更公平、有趣的比賽環境，同時粉絲團特別規劃全新單元「群英電視台」系列活動，除了更新各隊的戰報資訊之外，也會透過直播舉辦有獎徵答活動，準備多項超值虛寶，與玩家線上互動！