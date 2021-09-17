余姓男子和徐姓女友深夜經過土地公廟前，發現何姓男子吸毒，兩人竟假冒警察辦案，一路跟車，還拿高爾夫球桿把何男打個半死，所幸警方獲報及時趕到，成功拯救痛哭的何男。高雄地檢署調閱監視器畫面確認兩人假冒警察還動粗，偵結後依法起訴。

起訴指出，7月5日深夜10點多，42歲的余男和27歲的徐女友兩人騎車行經大寮區民成街一間土地公廟前，發現何男將汽車停放在廟前，見何男在車上鬼鬼祟祟，疑似正在吸毒。余、徐兩人待何男發動車輛離開，竟一路尾隨跟蹤。

何男發現遭不明人士跟縱，開始一路亂竄，沒想到轉進死巷，見無路可退，決定下車應對。余、徐兩人見何男下車，以為何男要對幹，竟然拿身上帶的高爾夫球桿直接痛打何男，何男被打到全身是傷，還痛哭失聲，直喊要報警。

「我刑事！我拿證件給你看！」余男凶狠的自稱是刑警，還和徐女演戲，以辦案為由阻止何男離開現場，還要何男交出毒品、在路邊坐好，甚至要他不服的話快點報警。

何男雙腿和臀部被球桿痛打一頓，根本坐不住，痛苦直喊「我腳讓你打得很痛！屁股快裂掉了！」，何男趁著徐女翻查他的香菸盒時，迅速跳上車想要駕車逃命，但被余男發現，直接在駕駛座又是一陣痛毆，直到警方趕抵時，何男才獲救。

何男供稱，他與余、徐兩人根本不認識，不明白他們為何要跟蹤、甚至痛打他。經查，余男2019年才因公共危險案件遭法院判刑9月，徐女2017年也才因詐欺案件遭法院2月，兩人均屬累犯，依法可加重其刑。檢方認定余、徐兩人假冒警察，依僭行公務員職權、傷害、妨害自由等罪依法將兩人起訴。

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