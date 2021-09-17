為驗證海軍聯合防空、制海及反潛作戰能力，海軍146艦隊田單軍艦在本次「漢光37號」實兵演習中，於臺灣周邊海域執行戰備任務訓練，採支隊編組方式進行各項課目演練，以實兵不實彈方式操練各項聯戰效能，並依想定遂行多艦聯合情監偵，訓練官兵防空、反潛和護航等不同階段戰術作為，見證全艦實戰量能，展現護衛海疆決心。

海軍146艦隊田單軍艦參與本次「漢光37號」實兵演練。(軍聞社提供)

官兵操作方位圈觀測，確認目標方位。（軍聞社提供）

輪機組人員執行艙間失火模擬演練。（軍聞社提供）

此次操演，田單軍艦納編進入任務支隊，首先演練備戰出港，並在獵雷艦水雷偵雷作業，進行安全航道開闢後，依敵情威脅、作戰形態及各艦武器諸元，編成戰術位置，展開能夠應變多重威脅的圓形編隊，以利實施各作戰任務。

田單軍艦官兵配合S-70C直升機實施直升機救火演練。（軍聞社提供）

田單軍艦在為期一週的實兵演練中，配合狀況想定發布備戰指令，官兵依據狀況迅速就戰備位置，展現平時勤訓精練的訓練成果。此外，演練內容也包含艙間失火模擬，輪機組人員必須在有限時間內，穿上厚重救火衣，穿戴上沉重裝備，迅速撲滅火源，依照標準作業程序，降低船艦損害，確保人員安全無虞。

操演最後，S-70C反潛直升機一早實施日間起落艦課目，艦上派遣飛行甲板指揮引導，飛行員密切掌握艦艇航行速度、海風及浪湧等變化，確認符合起飛條件，遂即起飛離艦；即將返港時，田單軍艦確認船艦戰損及彈藥消耗，進行再戰整補作業。演習全程，參演官兵展現高昂士氣，發揮平日訓練成效與絕佳默契，順利完成此次操演，以實際行動，展現海軍捍衛海疆的堅實戰力。

田單軍艦艦長李上校表示，透過此次實兵演習，驗證船艦優異的防空及反水面作戰能力。（軍聞社提供）

田單軍艦艦長李上校表示，透過此次實兵演習，能驗證船艦優異的防空及反水面作戰能力，遂行聯合防空、制海與反潛三度空間作戰，展現各項戰術作為，全艦官兵均秉持「演習就是作戰」精神，不分日夜，執行多項操演驗證，未來也將堅持此一信念，戮力捍衛海疆，以不負國人對國軍的期望。