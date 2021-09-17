「台灣好行-台中時尚城中城線」路線從台中車站出發，採取左右環線對開的形式，全程38個站點，都有各自的特色。（盧金足攝）

台中市府17日啟動「台灣好行-台中時尚城中城線」。（盧金足攝）

台中市第1條「台灣好行」觀光公車17日上路，創台灣好行成軍11年來的台中首發，帶領旅客漫遊台中市役所、綠柳川、審計新村、草悟道、科博館、一中商圈、台中公園、帝國製糖廠等市區景點，明天是中秋連假，疫情微解封，民眾帶親朋好友搭乘，看見不一樣的台中。

台中市府17日啟動「台灣好行-台中時尚城中城線」，祕書長黃崇典表示，台中位處台灣核心，地理位置、氣候、物價及人情味吸引人潮，具從容、閒適的特性，是個宜遊宜居的商務城市。

黃崇典說，為讓旅客輕鬆走訪，今年特別申提爭取交通部觀光局「台灣好行」路線，今天首度上路，遊客可以搭乘這輛以台中知名地標「湖心亭」為主要意象的公車，體驗市區懷舊與時尚兼容並蓄的魅力，感受城市風華。

明天就是中秋連假，市長盧秀燕邀請大家，在疫情微解封的當下，帶著家人好友搭乘這條從容閒適的路線，穿梭於台中大街小巷，看見不一樣的台中。

觀光旅遊局長韓育琪指出，「台灣好行-台中時尚城中城線」由原11路綠能街車轉型而來，路線從台中車站出發，採取左右環線對開的形式，沿線行經綠川、台中市役所、柳川、中華夜市、美術園道、審計新村、草悟道、科博館、台中放送局、一中商圈、台中公園、帝國製糖廠、舊台中火車站等主要景點，全程38個站點，都有各自特色，集結「文化」、「知性」、「創意」、「時尚」、「記憶」5大面向的路線。

觀光轉型還針對路線車輛及站牌進行統一彩繪，編印資訊豐富的多語旅遊摺頁，提供38個站點的多語e化雲端導覽解說旅遊服務，後續盤點沿線豐沛的文化場館資源，研議推出現地導覽機制。

韓育琪說，票價維持一般市區雙十公車優惠費率，另串聯沿線在地商家推出旅遊套票，每張優惠價100元，內含乘車券2張及特約店家50元抵用券2張，可至實體及線上合作通路購買。

為讓旅客滿載而歸，同步推出搭乘享優惠活動，掃瞄車上QR code「台中時尚城中城路線」乘車證明，至特約店家購買商品享優惠，鼓勵旅客多加利用，藉由提供旅客多功能服務，增加公共運輸及觀光旅遊人次，帶動在地觀光產業發展，吸引更多旅客來台中旅遊。

觀旅局為慶祝台灣好行開駛，現在搭乘台中時尚城中城線，參加「搭好行尋找微笑湖心亭」活動就有機會獲得精美小禮物，數量有限送完為止。

市府表示，民眾至台中車站旅服中心、台中車站前(成功路口)全航客運站、台中市役所、國立台灣美術館、自然科學博物館、美術園道商圈借問站等服務台索取「微笑湖心亭明信片」，再搭乘好行至沿線景點遊玩後，將在該景點與明信片合照的照片上傳至個人FB或IG，完成指定條件，可至台中車站旅服中心、台中車站前(成功路口)全航客運站、美術園道商圈借問站兌換精美禮物。