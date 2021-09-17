iPhone 13近日發表新機，廣告文案「Oh. So. Pro.」也掀起話題，到底該如何翻譯，也讓各國傷透腦筋，其中台灣就翻譯為「就。很。Pro。」，不過由於諧音像「就很破」，因此掀起模仿風潮。台北市立動物園近日在臉書發文，以3款英文單字為P開頭的動物依樣造句，讓網友直呼有創意。

iPhone 13「就。很。Pro。」的廣告文案在網路上引熱議，台北市立動物園昨（16）日在臉書發文寫下「就。很。Zoo。」，以英文單字開頭為P的3隻動物做範本，大玩iPhone 13的文案梗，其一是貓熊「Panda」，文案中寫道「全球約1800隻，台北就有4隻，不只買哀鳳；看大熊貓也要預約」。

有趣的是，北市動物園還模仿Apple官網，神複製出「馬上預約」的預約鈕，乍看之下還以為是iPhone官網，催促遊客趕緊來動物園一睹貓熊的風采，另外則是企鵝「Penguin」，介紹企鵝1次孵1顆蛋，也可能是空包彈，「科技發展代孵服務，預約不到」，底下則是寫「代孵服務，沒有開放預約」。

最後是穿山甲「Pangolin」，園方介紹穿山甲分布於海拔300至500公尺，也表示牠們即有可能出沒於人類身邊，由於過去穿山甲鱗片被認為有食補功效，造成穿山甲被非法捕食，面臨滅絕危機，但之後有專家解釋，其實穿山甲的鱗片成分與人類指甲相同，因此園方也在文案中提醒「鱗片當中藥、不如吃指甲」。

由於諧音梗非常有趣，文章PO出不到1天就累積近6千人按讚，網友紛紛表示「動物園小編好有創意唷！」、「小編也需要Pro級的工具，才能記錄所有Pro的動物們」、「這文案有點可愛」。