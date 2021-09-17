台灣超商密度全球數一數二，提供的服務和美食更是五花八門，加上24小時營業，十分便民，沒想到7-ELEVEn現在竟然還推出「付費商務包廂」服務，消息一出引爆網友熱議！

臉書粉絲團《台灣也有一個騰訊》昨（16日）PO出一則地方訊息，內容提到「7-ELEVEn付費包廂服務，經詢問目前僅在桃園市大錢站門市推出，屬於7-ELEVEn測試專案」，主要目的是讓商務顧客有獨立空間洽談業務，未來視疫情降級使用狀況，再行規劃擴展。

根據現場畫面顯示，超商二樓設有付費商務包廂，單次使用最低消費1小時，每小時收費60元，包廂內設有電源插座、USB充電座，以及空調和獨立座位。使用前要先到櫃台購買時數，接著到包廂外掃描QR-CODE即可進入，使用時間截止會自動關閉電力系統。

據了解，該門市啟用商務包廂以來，已有顧客親自付費體驗，多在裡面吃東西或使用電腦、滑手機等，不過因疫情期間本來就不太有人內用，大部分時間仍閒置。

消息一出不少網友紛紛留言力挺，「支持全台7-11以後坐位置都要花錢，以免被一堆直銷的佔滿」、「感覺很適合家教跟商務會議」、「懂賺錢」、「我看離住7-11不遠了」、「越來越多元了！總有一天在7-11能加油也說不定」。