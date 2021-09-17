人氣動畫電影「鬼滅之刃」創下日本電影票房新高紀錄，製作公司ufotable 與社長近藤光卻遭起訴涉嫌逃漏稅1億3800多萬日圓，東京地院今天首度開庭審理此案，近藤當庭認罪道歉。

日本放送協會（NHK）報導，ufotable與51歲的近藤光涉嫌在2015年到2018年間隱匿公司所得共4億4100萬日圓，以逃漏稅金1億3800多萬日圓（約新台幣3530萬元），遭檢方以涉違法人稅法等罪嫌起訴。

東京地方法院今天首度開庭審理此案，近藤當庭承認起訴內容，宣稱他是為了避免讓公司陷入經營困境而逃稅，近藤並對此深深鞠躬道歉。

檢方指出，ufotable製作的相關動畫受到歡迎，經營的咖啡廳與周邊商品也熱賣，但被告稱擔心將來業績惡化，想要儘量在手頭留下資金，因此多次隱匿部分營業額。

ufotable在東京與大阪等地經營與動畫主題相關的咖啡廳，該公司疑竄改咖啡廳帳冊，將部分營業額不列入計算，讓收入看起來比實際上少，去年因此遭東京國稅局告發，今年7月遭東京地方檢察廳特別搜查部起訴。

相關人士透露，ufotable這些不法所得的現金，由近藤光保管在自家的保險箱內。

ufotable是近藤光於2000年創設的動畫公司，總公司位於東京杉並區，曾製作「活擊 刀劍亂舞」、「Fate」系列等人氣電視動畫。

去年ufotable製作的鬼滅之刃動畫電影「劇場版鬼滅之刃無限列車篇」在日本上映後引爆高人氣，截至6月14日累計票房高達401億日圓，打破「神隱少女」維持20年的日本最高票房紀錄。