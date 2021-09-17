【旅遊經 編輯部報導】

根據中央氣象局預報，今（17）日起至19日將出現難得的懸日美景，其中拍日懸日美景的地點，台中市西區英才公益路口的人行天橋，預計將吸引大批攝影愛好者前往拍攝，為守護現場民眾安全及落實防疫政策，台中市政府建設局將派遣義交及保全人員，維護行人通行安全、宣導防疫政策。

根據預報，懸日預測時間，今(17)日將於17:23~17:43；明(18)日17:26~17:46；後(19)日17:29~17:49出現。台中市建設局長陳大田指出，英才公益路口人行天橋提供市民穿越路口之用，請民眾欣賞美景之餘，勿過度逗留、聚集於天橋上，以免相互推擠或產生安全問題；另防疫期間，請賞日民眾及攝影好手分散觀看勿聚集，保持安全社交距離，全程配戴口罩。

懸日期間，建設局為保障行人通行權利及橋梁使用安全，將於各出入口安排人員進行人流疏導，並偕同警察局協助管理民眾通行秩序，維護民眾通行及觀賞安全。

夕陽懸於街道中心位置時間的前後約 10 分鐘均適合觀賞懸日景象。但夕陽到達街道視覺中心位置的時間，依觀測者位於街道不同點而有些微差異。也提醒民眾，懸日雖為夕陽美景，但有時太陽光仍強，久視時應備深色太陽眼鏡護目，以免強光傷眼。另外，民眾在街道觀賞懸日時，更要特別注意交通秩序的維持和自身的交通安全。

※.中央氣象局2021年9月、10月懸日預報──

表格：來自中央氣象局預報懸日預報資料截圖

圖片：台中市政府提供