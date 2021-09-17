南韓人氣女團TWICE出道近6年廣受亞洲粉絲歡迎，擁有超高人氣的成員周子瑜，絕世美貌獲得國際認證，然而卻多次被粉絲發現，團體集體行動子瑜的鏡頭卻少得可憐，認為公司刻意打壓，日前TWICE成員為任天堂Switch拍廣告，一釋出再度引起熱議，子瑜疑似又被邊緣化。

廣告共有2支，9位成員被拆成2組，子瑜、志效、Sana、娜璉及Momo一組，30秒的廣告一開始，志效投入玩著健身環，其他成員原本在餐桌上吃東西，也忍不住被健身環吸引，跑到志效背後的沙發坐下，儘管鏡頭有拍到子瑜，她卻是在最旁邊的位置，不時露出尷尬笑容。

在成員們搶健身環的畫面中，Sana、娜璉及Momo都有臉部畫面，唯獨子瑜只有手入鏡一秒，不僅如此，每位成員都有特寫玩遊戲的片段，卻漏掉了子瑜，讓粉絲忍不住懷疑，子瑜是否受到公司打壓，「為什麼又邊緣化周子瑜」、「子瑜真慘，被JYP打壓」、「子瑜為什麼沒玩，又是邊緣化的一天」。

過去就發生過類似事件，子瑜在畫報中只露出一顆頭，引起網友瘋猜她遭不平等對待。（翻攝自TZUYU GLOBAL FAN UNION）

過去就曾因為子瑜在畫報站位被其他成員擋住，引起粉絲公憤，當時推特上還發起「子瑜值得更好」 （#TzuyuDeserveBetter） 以及「JYP好好對待子瑜」等活動，甚至一舉登上馬來西亞、菲律賓、台灣、土耳其等國家當日推文第一名，這次又再度引發話題。