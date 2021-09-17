大肚磺溪書院曾榮獲台中百大婚紗景點人文風景類第一名，廣受新人喜愛

【旅遊經 編輯部報導】

不同於現代西式婚禮，想感受古色古香百年書院中的幸福氛圍嗎？今(2021)台中市市民與公教人員聯合婚禮11月27日，將在大肚「磺溪書院」舉辦，並接受市長盧秀燕證婚。活動更將贈送新人小家電及金鏟子等多樣好禮增添祝福。相關報名將於9月24日中午12時起至10月15日下午5時止開放線上報名，今年因應防疫僅開放60對參加，新人們若想體驗古式婚禮，留下一生一次的專屬回憶，請注意報名期間。

台中市民政局長吳世瑋表示，百年歷史建築「磺溪書院」俗稱文昌廟，是大肚區至今留存最古老的建築，也是台中市現存唯一書院，現為市定古蹟，除入選「台灣宗教百景之一」，更榮獲台中百大婚紗景點人文風景類第一名，其精美的磚工雕琢，襯托新人悠然懷古的書卷氣質，廣受新人喜愛。

此次選定大肚磺溪書院舉辦聯合婚禮，期盼藉由百年書院質樸雋永氛圍，讓新人體驗穿越時空的古式婚禮，也是一生難忘的幸福回憶；此外，結合當地地名「大肚」的諧音，更是獻上「早生貴子」的滿滿祝福，歡迎準新人一同體驗這難得一見的市定古蹟婚禮。

民政局長吳世瑋邀請新人一同體驗磺溪書院古式婚禮

今年活動受新冠肺炎疫情影響，僅開放60對新人報名參加，活動現場並配合各項防疫指引，落實各項防疫措施。凡在台中市設籍、就業或台中市政府所屬公教人員符合報名資格者，可於報名期間內可至民政局官網或活動網站(https://reurl.cc/Q63k9o )線上報名。

※.活動DM──

圖片：台中市政府提供