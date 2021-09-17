夏季檔夯劇《女王偵訊室》第四季完結篇以收視率13.8％完美收尾！本季除了緊急偵訊室面臨被解散，劇中知名的刑警搭檔「物邊」組竟意外被拆散，飾演「渡邊鐵次」的速水茂虎道透過friDay影音向台灣觀眾問候，更表達長達七年的搭檔被拆散的心情萬分痛苦。

經過2014、2017、2019年再到2021年，由天海祐希領軍的《女王偵訊室》闖出一片天，本季更是火力全開，收視率維持雙位數高標，加長版完結篇平均收視率為13.8％，實力派演員們互飆演技讓觀眾看了大呼過癮。從第一季開始就與鈴木浩介搭檔的速水茂虎道的「物邊」組是緊急偵訊室的強力支援，問到被拆散這件事，速水表示搭檔至今建立起良好的合作關係，因此遇到這次的狀況覺得相當難過，至於有沒有想過要拍「物邊」組外傳，他笑答「應該是沒有啦，不過《女王偵訊室》系列對我來說，已經成為我演藝生涯重要的作品之一了。」

每次登場都西裝筆挺，速水茂虎道透露這是首度在夏天拍攝刑警劇，西裝裡面總是滿身大汗，但因為自己非常喜歡夏天，開玩笑說「希望下次可以在涼爽的季節拍攝啦」，而廚藝精湛的他，日前推出全新料理書「想和最重要的人在家吃飯」，因為疫情影響無法像第三季那樣在現場開伙料理，在製作發表會的時候有過100個甜甜圈慰勞大家，被問到最想要什麼台灣食材，速水茂虎道秒答：「芒果！因為日本現在還是很熱，所以超想吃台灣芒果！」

最後速水茂虎道也透過friDay影音向台灣粉絲問候，他滿懷感謝的說「謝謝大家一直以來的支持！每次看到IG的留言都非常開心！現在疫情尚未趨緩，希望能盡快結束再到台灣與大家見面」最後不忘要台灣粉絲注意身體健康。《女王偵訊室》第四季全九集，已在friDay影音上架。