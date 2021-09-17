65歲澎恰恰去年承認欠下2.4億債務破產，圈內人緣極好的他近來常傳有人願意幫忙，更傳出連千毅有意找他合作，開出2000萬的酬勞。今(17日)澎恰恰開記者會，強調兩人還沒正式決定合作，新聞就滿天飛，導致債主上門追討，而他也藉此機會婉拒連千毅的合約，對此，連千毅一改先前撕破臉的態度，直言「買賣不成仁義在」，未來仍祝福澎哥身體健康，早日東山再起。

澎恰恰近日傳出有望接受連千毅直播工作邀約，而對方更是義氣開出2000萬誘人薪資，對此，連千毅先前發文證實，但昨天卻被澎恰恰發聲明駁斥，澎恰恰澄清兩人只是單純商討合作可能，並無簽約，而消息已對他和家人造成困擾，許多債主看了報導以為澎恰恰終於有巨額收入，紛紛上門催債，令澎恰恰不堪其擾，

澎恰恰今上午開記者會正式婉拒與連千毅合作。（圖／中時資料照片）

對此，連千毅表示自己並非故意蹭澎恰恰熱度，他是想幫澎哥度過難關，並表示澎恰恰目前沒有「生產能力」而他有，他身為晚輩知名度不比澎恰恰差，「我對人才都是敬重的，你有這樣能力我願意幫你」，指自己是純粹好心想幫忙。

今上午澎恰恰開記者會向大眾及債主喊話表示不會與連千毅合作，因覺得直播這方面不太適合自己，談到所謂擲筊請示神明，澎恰恰說當下只是玩鬧的氣氛，之後他也有跟連千毅表示仍需要考慮，並非透過擲筊就點頭答應。而連千毅剛剛看了澎恰恰記者會後，發文回應：「剛看到澎恰恰 澎哥的記者會，你辛苦了，這是一個很好的機會，在這種景氣中，通告節目都非常少的情況下，我一年給2千萬的通告年薪，也不是小數目，不無小補，買賣不成仁義在！未來祝福你，身體健康，早日東山再起。」