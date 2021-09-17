苗栗縣府動保所將在9月28日世界狂犬病日，舉行免費替愛犬打疫苗活動。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

每年的9月28日是聯合國訂定的世界狂犬病日，今年國內統計至8月底止， 已發生狂犬病陽性案件共16件，其中最多案例是屬鼬獾所有，另1起則為黃喉貂，苗栗縣政府動保所為此呼籲縣內犬隻飼主，於9月28日當天可帶著愛犬前來施打免費狂犬病疫苗，共同遏阻狂犬病蔓延。

動保所指出，世界狂犬病日是聯合國所指定的紀念日，訂於每年的9月28日，是由非營利組織「全球控制狂犬病聯盟」於2007年設立，日期選在9月28日，是為了紀念第1個發明狂犬病疫苗的路易．巴斯德。

疾管署指出，全球每年約有59000人死於狂犬病，平均每10分鐘就有1人因狂犬病而喪失生命，其中95％發生在亞洲及非洲。

依據農委會監測資料，國內今年截至8月底動物狂犬病陽性案件數共出現16件，其中鼬獾有15件，另1件則是黃喉貂1件，分布縣市包括南投、台中市、高雄、嘉義、臺東等。

為了共同防治狂犬病，苗栗縣府動保所將於9月25日早上8點至11點，在苗栗縣站前廣場，舉辦苗栗縣世界狂犬病日活動，現場提供免費狂犬病疫苗注射及免費晶片植入寵物登記，凡帶毛小孩來打疫苗者，即可獲得小禮物一份。

縣長徐耀昌提醒民眾，不接觸及獵捕與飼養野生動物，寵物切勿棄養且定期施打疫苗。如遭動物抓咬傷，謹記4口訣，1記：保持冷靜記住動物特徵、2沖：大量清水、肥皂沖洗傷口並用優碘消毒、3送：儘速送醫評估是否打疫苗、4觀：儘可能將咬人動物繫留觀察10日。

縣長徐耀昌並呼籲全民共同防疫，家中3個月齡以上犬貓如從未施打過狂犬病疫苗，或超過1年以上未再補強注射，請務必帶至動物醫院施打狂犬病疫苗。另依「動物傳染病防治條例」第13條規定，飼主須為3月齡以上犬貓每年1次定期施打動物狂犬病疫苗，違者可處3萬元以上15萬元以下罰鍰，且「動物保護法」規定飼主須為犬貓隻植入晶片登記，免經勸導可處1萬5千元以下罰鍰，另「動物保護法」規定飼主須為犬貓隻絕育，免經勸導可處25萬元以下罰鍰，請各飼主密切配合以免受罰。