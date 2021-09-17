彰化縣淪為廢土天堂，近年雙北、桃園等大批工程廢土都往彰化倒，其中芳苑鄉最為嚴重，許多魚塭被被土填平，甚至溢到良田。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

聯合稽查小組剛17日當日，就查獲5件違反道路交通管理處罰條例第29-1條曳引車駕駛共開罰20萬，環保局也針對為攜行土方來源證明，依廢棄物清理法第9-1條開立稽查單共11件。（警方提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣淪為廢土天堂，近年雙北、桃園等大批工程廢土都往彰化倒，其中芳苑鄉最為嚴重，許多魚塭被被土填平，甚至溢到良田，17日芳苑警分局長李益杰親自帶隊，會同縣府環保局、地政處、農業處、水資處等單位，組成聯合稽查小組，在芳苑鄉漢寶、草湖地區等攔查砂石曳引車，誓言要揪出所有不法業者，展現打擊犯罪的決心。

聯合稽查小組17日當日，就查獲5件違反道路交通管理處罰條例第29-1條曳引車駕駛共開罰20萬，環保局也針對為攜行土方來源證明，依廢棄物清理法第9-1條開立稽查單共11件，每件處罰6萬元，所稽查完畢的車輛，均由警方原車原物押送離開彰化。

芳苑分局長李益杰表示，芳苑鄉轄區地廣人稀，加上與臺61線、臺17線、臺19線等交通幹道相通，因此成為不法業者傾倒廢土的天堂，但此舉嚴重影響芳苑環境、交通等，目前已動員各分駐派出所警員，規劃在砂石車必經之路的台61線交流道執行稽查取締，從9月起至今，光取締車斗不符規定就有31件。

芳苑分局從2021年1月至8月止，取締違反廢棄物刑事罰法犯罪案件計12件28人，並查扣挖土機2部、破碎機1台、曳引車2台等工具，並向法院聲請扣押裁定，以坡奪不校業者不法利得，而取締行政罰法共有26件，累積開罰達156萬，另外針對集團性環保犯罪，也報請彰化地檢署檢察官偵入調查，強力打擊不法犯罪。

芳苑分局長李益杰強調，不法清運業者通常以免費整地名義與地主簽約，實際上惡意清倒廢土，呼籲鄉親未經合法申請，提供土地棄置或回填土方恐將違反觸犯相關法規，警察機關責無旁貸，將持續查緝違法案件，也呼籲民眾可以主動報警或向環保局檢舉，與警方共同打擊犯罪。