因應資通訊、大數據、物聯網及人工智慧等新興科技產業蓬勃發展，台灣港務公司2018年提出「台灣港群智慧轉型計畫」，擘劃我國智慧港口發展藍圖，2020年再聚焦港口環境、船舶靠泊、貨物裝卸、聯外交通、環境監控等項目，結合新興科技應用，加速驅動港口智慧轉型。

港務公司指出，台灣港群智慧轉型計畫以航港產業及港埠活動為核心，透過創新智慧科技來提升港口效能，內容涵蓋海側、陸側2大構面及各項具體行動方案，推動至今已展現初步的成果與效益，包括「船舶操航輔助系統」、「港灣智慧調度整合系統」、「物聯網海氣象即時系統」、「智慧監控管理系統」等，皆於2020年陸續完成港群或示範港口的智慧化建置與升級。

興建中的高雄港第7貨櫃中心，規劃配置先進的前、後線自動化機具設備，提升裝卸作業效率。如在船邊貨櫃裝卸作業，橋式起重機將導入遠程操控作業模式，操作員不需要在數10公尺高的天車上長時間作業，而是待在大樓控制室遠端操作，大幅降低作業人力，還提高作業效率與安全性。

在後線櫃場，採用自動化門型起重機（ARMG）無人作業模式，操作人員只需要在控制室內監控。自動碼頭機具透過智慧化碼頭作業系統（Terminal Operation System，TOS）串聯，即可將第7貨櫃中心打造成高效率、高安全性及高服務水準智慧貨櫃碼頭。

港務公司表示，高明貨櫃碼頭公司營運的第6貨櫃中心，就很早引入智慧化系統，例如每輛貨櫃車進場前，先在大門由電腦辨識車牌、貨櫃資訊等，並核實駕駛身分，約90秒內可以完成，大幅減少傳統人力查驗時間，再將車輛導引至指定位置，接著透過半自動、半人工的門式機夾取貨櫃，平均90秒可讓車輛領到貨櫃，整套流程僅約5分鐘，自動化效率提升港口競爭力。

港務公司說，近年除升級港埠軟硬體設施外，也調整碼頭區位提高服務效能，並透過獎勵誘因爭取航班前來台灣港口作業。為迎合市場船舶陸續下水，而最近大船的新造訂單也將於2、3年內交付，高雄港第7貨櫃中心正趕工中，預計在2022年中交付長榮海運營運，可服務大型船舶靠泊作業。